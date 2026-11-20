Bolsonaro has a history of health issues stemming from a 2018 stabbing.

SAO PAULO: Imprisoned former Brazilian President Jair Bolsonaro has been taken to hospital after suffering “severe abdominal pain,” his son Carlos Bolsonaro said in a post on X on Friday. Bolsonaro, who governed from 2019 to 2022, has a history of hospitalizations and surgeries related to a stabbing in the abdomen during a 2018 campaign event. Bolsonaro, 71, has been serving a 27-year prison sentence since last year for plotting a coup after losing the 2022 election to current President Luiz Inacio Lula da Silva. The former president has been under humanitarian house arrest on medical grounds.