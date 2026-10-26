- Menilbekov praised KSrelief’s professionalism and humanitarian projects and programs worldwide
RIYADH: Saudi Arabia’s Deputy Minister for Consular Affairs Khalid Al-Qahtani received Ukraine’s ambassador to the Kingdom, Anatolii Petrenko, in Riyadh on Monday. They discussed consular issues of mutual interest. Meanwhile, Ibrahim Al-Subhi, director general of the Ministry of Foreign Affairs branch in Madinah, received Kazakhstan’s consul general in Jeddah, Saken Iztay. They discussed matters of mutual interest. Earlier, Kazakhstan’s ambassador to Saudi Arabia, Madiyar Menilbekov, met with Dr. Abdullah Al-Rabeeah, supervisor-general of the Saudi aid agency KSrelief, at its headquarters in Riyadh. They discussed humanitarian and relief affairs. Menilbekov praised KSrelief’s professionalism and humanitarian projects and programs worldwide.