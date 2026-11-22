- Saudi-Bulgarian relations, areas of cooperation, and opportunities for further development across various sectors were discussed during a session of talks
RIYADH: Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman and Bulgaria’s Prime Minister Rumen Radev discussed recent regional and international developments in Riyadh on Sunday. Saudi-Bulgarian relations, areas of cooperation, and opportunities for further development across various sectors were also discussed during a session of talks, the Saudi Press Agency reported. Radev is on a visit to the Kingdom and a reception ceremony was held in his honor.