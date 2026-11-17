- Pakistan brought in all-rounder Aamer Jamal into all-pace attack, leaving out Arafat Minhas on a green-tinged wicket
- Sri Lanka included left-arm spinner Prabath Jayasuriya in place of fast bowler Dilshan Madushanka
RAWALPINDI: Pakistan captain Babar Azam won the toss and sent Sri Lanka into bat in the second and final Test in Rawalpindi on Tuesday.
Pakistan brought in all-rounder Aamer Jamal into all-pace attack, leaving out Arafat Minhas on a green-tinged wicket.
Sri Lanka included left-arm spinner Prabath Jayasuriya in place of fast bowler Dilshan Madushanka.
The first Test ended in a draw, also in Rawalpindi.
Pakistan: Babar Azam (captain), Azan Awais, Tayyab Arif, Mohammad Taha, Saud Shakeel, Salman Agha, Ghazi Ghori, Aamer Jamal, Razaullah, Mohammad Abbas, Saqib Khan
Sri Lanka: Lahiru Udara, Pasindu Sooriyabandara, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Dhananjaya de Silva, Kusal Mendis (captain), Sonal Dinusha, Milan Rathnayake, Prabath Jayasuriya, Lahiru Kumara, Asitha Fernando
Umpires: Adrian Holdstock (RSA), Allahuddien Palekar (RSA)
TV umpire: Rodney Tucker (AUS)
Match referee: Dean Cosker (ENG)