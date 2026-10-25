- Ministers discuss reactivating Syrian-Bahraini Joint Committee and reviewing existing agreements to improve cooperation
- Al-Shaibani also meets with Bahrain’s King Hamad bin Isa Al-Khalifa to strengthen ties
LONDON: Syrian Foreign Minister Asaad Hassan Al-Shaibani met with his Bahraini counterpart, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, in Manama on Sunday to discuss strengthening bilateral relations and expanding cooperation. The two ministers also talked about reactivating the Syrian-Bahraini Joint Committee as well as reviewing previously signed agreements and memoranda of understanding to enhance cooperation between Damascus and Manama, according to the Syrian Arab News Agency. The discussions aimed to strengthen relationships across various sectors and find ways to improve cooperation within existing bilateral frameworks. Al-Shaibani met with Bahrain’s King Hamad bin Isa Al-Khalifa on Sunday to strengthen Syria-Bahrain relations.