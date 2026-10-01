- Additionally, Political Affairs Deputy Minister meets US and Ukrainian envoys in Riyadh
Saudi Arabia’s Deputy Minister for Consular Affairs Ambassador Khalid Al-Qahtani received the ambassador of Georgia to the Kingdom, Nikoloz Revazishvili, in Riyadh. The pair discussed consular issues of mutual interest. Meanwhile, Deputy Minister for Political Affairs Ambassador Dr. Saud Al-Sati received the charge d’affaires of the US Embassy in the Kingdom, Jennifer Larson, in Riyadh on Thursday, as well as the Ukrainian Ambassador to Saudi Arabia Anatolii Petrenko. The diplomats discussed issues of mutual interest, the Kingdom’s Foreign Ministry said on X.