Saudi Ambassador to Latvia Nesreen Al-Shebel met Zigmars Zilgalvis, undersecretary of state for economic affairs at Latvia’s Foreign Ministry, in Riga on Tuesday. They discussed ways to strengthen economic and trade relations between Saudi Arabia and Latvia, the ambassador said in a post on X on Wednesday. In Riyadh, Deputy Minister for International Multilateral Affairs and General Supervisor of the Economic and Development Affairs Deputyship Dr. Abdulrahman Al-Rassi received Danish Ambassador to Saudi Arabia Merete Juhl. They discussed bilateral relations and issues of mutual interest, the Foreign Ministry said.