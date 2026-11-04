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Pakistan says Saudi Arabia, Türkiye defense pact discussed at Tehran talks
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Saudi CP receives Syrian president in Riyadh
Saudi CP receives Syrian president in Riyadh
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Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman met with Syrian President Ahmed al-Sharaa in Riyadh.
Updated 4 November 2026
Arab News
November 4, 2026
17:29
RIYADH: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman received Syrian President Ahmed al-Sharaa on Wednesday.
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