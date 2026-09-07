DUBAI: Syrian Foreign Minister Asaad Al-Shaibani on Monday called for greater Arab unity and support for Syria’s recovery during the Arab League’s ministerial session. Al-Shaibani said Syria was rebuilding state institutions and restoring sovereignty, adding that arms must be exclusively under state control and that armed factions had been integrated into the national army. He said Syria was moving from war and destruction toward reconstruction, and called for Syria to be included in Arab funds and programs in 2027 to support its recovery. On regional security, Al-Shaibani said Syria rejected Iranian attacks on Gulf Arab states and Jordan, while highlighting Damascus’ commitment to a diplomatic solution and efforts to end Israeli attacks and incursions.